Лонвейк: То, что происходит в Украине – это ужасно
Сейчас хавбек играет в Нидерландах
Фото: ФК Динамо Київ
Нидерландский хавбек "
"Я уже достаточно говорил об этом. Конечно, то, что происходит в Украине – это ужасно. Это логично.
Понимаю, что интересно расспросить меня об этом. Но сейчас я здесь и хочу, нет – я должен, проявить себя", – приводит слова футболиста Brabants Dagblad.
Напомним, что в текущем сезоне Лонвейк провел за "Фортуну" 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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