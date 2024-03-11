Лонвейк: То, что происходит в Украине – это ужасно

Нидерландский хавбек " Динамо " Джастин Лонвейк, который после начала полномасштабного вторжения отправился на родину в аренду в "Фортуну Ситтард", рассказал о войне в Украине, из-за которой ему пришлось покинуть киевский клуб.

"Я уже достаточно говорил об этом. Конечно, то, что происходит в Украине – это ужасно. Это логично. Понимаю, что интересно расспросить меня об этом. Но сейчас я здесь и хочу, нет – я должен, проявить себя", – приводит слова футболиста Brabants Dagblad.

Напомним, что в текущем сезоне Лонвейк провел за "Фортуну" 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.