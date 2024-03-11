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Лонвейк: То, что происходит в Украине – это ужасно

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Сейчас хавбек играет в Нидерландах

Лонвейк: То, что происходит в Украине – это ужасно

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нидерландский хавбек "Динамо" Джастин Лонвейк, который после начала полномасштабного вторжения отправился на родину в аренду в "Фортуну Ситтард", рассказал о войне в Украине, из-за которой ему пришлось покинуть киевский клуб.

"Я уже достаточно говорил об этом. Конечно, то, что происходит в Украине – это ужасно. Это логично.

Понимаю, что интересно расспросить меня об этом. Но сейчас я здесь и хочу, нет – я должен, проявить себя", – приводит слова футболиста Brabants Dagblad.

Напомним, что в текущем сезоне Лонвейк провел за "Фортуну" 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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Динамо (Киев) Фортуна (Ситтард) Джастин Лонвейк война с россией
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Источник:
Brabants Dagblad
Опубликовал: Михаил Черныш
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