В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО

Интересный матч состоялся во втором дивизионе чемпионата Хорватии.

В воскресенье "Кроация" с украинским голкипером Давидом Фесюком сыграла в ничью с лидером таблицы "Зрински" - 0:0.

В конце игры "Кроация" не реализовала пенальти, но не счет стал изюминкой матча.

Шквальный дождь, прошедший перед самым матчем, превратил футбольное поле в болото, однако судья разрешил командам провести игру.

Матч был больше похож на водное поло, чем футбол, а с пенальти и вовсе посмеялась вся Европу – мяч буквально выкапывали из грязи.

Впрочем, чтобы передать атмосферу – публикуем видео пенальти, а также фото украинского кипера.

Today in the 2nd division of Croatia ???????? Zmijavci - Zrinski Osjecko #prvanl https://t.co/9mdKmBp2rd