В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО
Лебединая песня матча - исполнение пенальти
фото из свободных источников
Интересный матч состоялся во втором дивизионе чемпионата Хорватии.
В воскресенье "Кроация" с украинским голкипером Давидом Фесюком сыграла в ничью с лидером таблицы "Зрински" - 0:0.
В конце игры "Кроация" не реализовала пенальти, но не счет стал изюминкой матча.
Шквальный дождь, прошедший перед самым матчем, превратил футбольное поле в болото, однако судья разрешил командам провести игру.
Матч был больше похож на водное поло, чем футбол, а с пенальти и вовсе посмеялась вся Европу – мяч буквально выкапывали из грязи.
Впрочем, чтобы передать атмосферу – публикуем видео пенальти, а также фото украинского кипера.
Izvođenje penala na utakmici Croatia Zmijavci - Zrinski pic.twitter.com/aK4X8lR6Ux— Xilk Trops (@reziser87) March 11, 2024
Today in the 2nd division of Croatia ???????? Zmijavci - Zrinski Osjecko #prvanl https://t.co/9mdKmBp2rd— DanielsenAxedal (@DanielsenAxedal) March 10, 2024
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