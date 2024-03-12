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В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО

Наши за границей
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Лебединая песня матча - исполнение пенальти

В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересный матч состоялся во втором дивизионе чемпионата Хорватии.

В воскресенье "Кроация" с украинским голкипером Давидом Фесюком сыграла в ничью с лидером таблицы "Зрински" - 0:0.

В конце игры "Кроация" не реализовала пенальти, но не счет стал изюминкой матча.

Шквальный дождь, прошедший перед самым матчем, превратил футбольное поле в болото, однако судья разрешил командам провести игру.

Матч был больше похож на водное поло, чем футбол, а с пенальти и вовсе посмеялась вся Европу – мяч буквально выкапывали из грязи.

Впрочем, чтобы передать атмосферу – публикуем видео пенальти, а также фото украинского кипера.

В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО - изображение 1В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО - изображение 2В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО - изображение 3
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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
12.03.2024 в 00:42
Після матчу можна бульбу садити.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
12.03.2024 в 00:42
Після матчу можна бульбу садити.
Ответить
0
0

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