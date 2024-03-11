Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО

Сегодня, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ "Челси" принимает "Ньюкасл".

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на лавке запасных, но вышел на замену на 70-й минуте и играя под нападающими, а не на фланге, уже через 5 минут после появления на поле забил гол.

Галлахер принял мяч перед штрафной, у него и забрал мяч Мудрик, прошел защитника, обыграл вратаря и отправил круглого в ворота, сделав счет 3:1.

Отметим, что это 6-й гол украинца в текущем сезоне в 29-ти матчах за "Челси" во всех турнирах.