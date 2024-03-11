Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО
Украинец снова вышел не на фланг, а под нападающими
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ "Челси" принимает "Ньюкасл".
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на лавке запасных, но вышел на замену на 70-й минуте и играя под нападающими, а не на фланге, уже через 5 минут после появления на поле забил гол.
Галлахер принял мяч перед штрафной, у него и забрал мяч Мудрик, прошел защитника, обыграл вратаря и отправил круглого в ворота, сделав счет 3:1.
Отметим, что это 6-й гол украинца в текущем сезоне в 29-ти матчах за "Челси" во всех турнирах.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.03.2024 в 23:51
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