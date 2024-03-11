  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО
В тренде

Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Украинец снова вышел не на фланг, а под нападающими

Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ "Челси" принимает "Ньюкасл".

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на лавке запасных, но вышел на замену на 70-й минуте и играя под нападающими, а не на фланге, уже через 5 минут после появления на поле забил гол.

Галлахер принял мяч перед штрафной, у него и забрал мяч Мудрик, прошел защитника, обыграл вратаря и отправил круглого в ворота, сделав счет 3:1.

Отметим, что это 6-й гол украинца в текущем сезоне в 29-ти матчах за "Челси" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Мастерский мяч Мудрика. Челси - Ньюкасл 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
"Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла
yellow-arrow
В Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО
Челси (Лондон) Ньюкасл Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.03.2024 в 23:51
Якщо мудрик забив - значить десь слон здох...
Ответить
1
4
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.03.2024 в 23:51
Якщо мудрик забив - значить десь слон здох...
Ответить
1
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости