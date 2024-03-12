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Названы оценки Мудрика за матч против Ньюкасла

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Украинец отличился голом в данной игре

Названы оценки Мудрика за матч против Ньюкасла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором "Челси" на своем поле обыграл "Ньюкасл" (3:2).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле на 71-й минуте, а через пять минут он забил гол. На его счету также 14 прикосновений к мячу, 5 точных передач из 7 (71%), 3 потери владения, 1 заработанный фол, 1 отбор, 2 успешные попытки дриблинга и 1 неточный навес.

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После поединка все участники получили баллы за игру на поле. Действия Мудрика были оценены в 7.3 и 7.8 от WhoScored и SofaScore соответственно.

Лучшим игроком встречи стал Коул Палмер (8.5, 8.3), в активе которого гол и ассист.

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Челси (Лондон) Ньюкасл Михаил Мудрик
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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