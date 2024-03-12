Названы оценки Мудрика за матч против Ньюкасла
Украинец отличился голом в данной игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором "Челси" на своем поле обыграл "Ньюкасл" (3:2).
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле на 71-й минуте, а через пять минут он забил гол. На его счету также 14 прикосновений к мячу, 5 точных передач из 7 (71%), 3 потери владения, 1 заработанный фол, 1 отбор, 2 успешные попытки дриблинга и 1 неточный навес.
После поединка все участники получили баллы за игру на поле. Действия Мудрика были оценены в 7.3 и 7.8 от WhoScored и SofaScore соответственно.
Лучшим игроком встречи стал Коул Палмер (8.5, 8.3), в активе которого гол и ассист.
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