Названы оценки Мудрика за матч против Ньюкасла

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором "Челси" на своем поле обыграл "Ньюкасл" (3:2).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле на 71-й минуте, а через пять минут он забил гол. На его счету также 14 прикосновений к мячу, 5 точных передач из 7 (71%), 3 потери владения, 1 заработанный фол, 1 отбор, 2 успешные попытки дриблинга и 1 неточный навес.

После поединка все участники получили баллы за игру на поле. Действия Мудрика были оценены в 7.3 и 7.8 от WhoScored и SofaScore соответственно.

Лучшим игроком встречи стал Коул Палмер (8.5, 8.3), в активе которого гол и ассист.