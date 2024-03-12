Цыганков попал в символическую сборную тура Ла Лиги

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 28-го тура Ла Лиги.

В топ-11 лучших игроков попал украинец Виктор Цыганков. Украинский вингер отметился ассистом в матче чемпионата Испании против "Осасуны" (2:0). Виктор получил оценку 8.1.

Также добавим, что 26-летний игрок был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной и в худшем случае он пропустит один поединок "Жироны".

В текущем сезоне Цыганков провел за "красно-белых" 27 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 4 ассиста.