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Цыганков попал в символическую сборную тура Ла Лиги

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Команду тура составил SofaScore

Цыганков попал в символическую сборную тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 28-го тура Ла Лиги.

В топ-11 лучших игроков попал украинец Виктор Цыганков. Украинский вингер отметился ассистом в матче чемпионата Испании против "Осасуны" (2:0). Виктор получил оценку 8.1.

Также добавим, что 26-летний игрок был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной и в худшем случае он пропустит один поединок "Жироны".

В текущем сезоне Цыганков провел за "красно-белых" 27 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 4 ассиста.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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