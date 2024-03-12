Цыганков попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Команду тура составил SofaScore
Getty Images / Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 28-го тура Ла Лиги.
В топ-11 лучших игроков попал украинец Виктор Цыганков. Украинский вингер отметился ассистом в матче чемпионата Испании против "Осасуны" (2:0). Виктор получил оценку 8.1.
Также добавим, что 26-летний игрок был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной и в худшем случае он пропустит один поединок "Жироны".
В текущем сезоне Цыганков провел за "красно-белых" 27 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 4 ассиста.
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