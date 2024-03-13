Борнмут сегодня сыграет с Лутоном. Забарный традиционно выйдет в старте
Кроме ЛЧ сегодня вечером состоится и матч АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "
Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный традиционно выйдет в стартовом составе своей команды и займет место в центре обороны.
Матч начнется в 21:30, а UA-Футбол проведет
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Поединок переигрывают из-за сердечного приступа защитника "Лутона" Тома Локьера.
Ну и напомним, что в текущем сезоне Забарный провел 32 матча за "Борнмут" во всех турнирах без результативных действий.
Three changes from Saturday ???? pic.twitter.com/D2G50pE1qJ— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 13, 2024
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