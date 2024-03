Борнмут сегодня сыграет с Лутоном. Забарный традиционно выйдет в старте

Сегодня, 13 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором " Борнмут " примет "Лутон".

Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный традиционно выйдет в стартовом составе своей команды и займет место в центре обороны.

Матч начнется в 21:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Поединок переигрывают из-за сердечного приступа защитника "Лутона" Тома Локьера.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Забарный провел 32 матча за "Борнмут" во всех турнирах без результативных действий.

Three changes from Saturday ???? pic.twitter.com/D2G50pE1qJ