Забарный забил свой первый гол в АПЛ
Украинец головой забил Лутону
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 13 марта, проходит перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимает "Лутон".
Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе своей команды и занял место в центре обороны.
"Борнмут" начал катастрофично и пропустил 3 гола до перерыва, однако стал отыгрываться во втором тайме.
А на 62-й минуте свой первый гол в АПЛ забил и Забарный – после углового поборолся и пробил головой. Мяч пересек линию ворот, однако защитники "Лутона" его вынесли.
В итоге, гол был засчитан только после проверки системой фиксации взятии ворот.
К 65-й минуте счет 3:3.
UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Ну и отметим, что это первый гол украинца в 33 матчах АПЛ.
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