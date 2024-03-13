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Забарный забил свой первый гол в АПЛ

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Украинец головой забил Лутону

Забарный забил свой первый гол в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 марта, проходит перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимает "Лутон".

Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе своей команды и занял место в центре обороны.

"Борнмут" начал катастрофично и пропустил 3 гола до перерыва, однако стал отыгрываться во втором тайме.

А на 62-й минуте свой первый гол в АПЛ забил и Забарный – после углового поборолся и пробил головой. Мяч пересек линию ворот, однако защитники "Лутона" его вынесли.

В итоге, гол был засчитан только после проверки системой фиксации взятии ворот.

К 65-й минуте счет 3:3.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что это первый гол украинца в 33 матчах АПЛ.

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Борнмут - Лутон. Текстовая трансляция матча АПЛ
Лутон Таун Борнмут Илья Забарный
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