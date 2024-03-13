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WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лутон Тауна

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Илья отметился одним забитым мячом

WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лутон Тауна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

13 марта состоялся матч "Борнмута" против "Лутон Тауна" в рамках 17-го тура Премьер-Лиги (4:3).

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского защитника в 6.9 (sofascore) и 6.7 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался Антуан Семеньо, он получил 8.8 и 9.2 соответственно.

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За все игровое время Забарный забил 1 гол, отдал 44/53 (83%) точных передач, преуспел в 2 удачных обводках из трех, выиграл одно воздушное единоборство и в целом сделал 62 касания к мячу.

WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лутон Тауна - изображение 1

WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лутон Тауна - изображение 2

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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