Забарный стал восьмым украинцем, который забивал в АПЛ
Украинец вошел в своеобразный элитарный клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
13 марта прошел перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором
Поединок получился очень интересным – "Борнмут" проигрывал после первого тайма 0:3, однако после перерыва вырвал победу 4:3.
Свой первый гол после углового забил и украинский защитник "вишенок" Илья Забарный.
Таким образом, Илья стал восьмым украинцем, которому удалось забить в АПЛ.
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Ранее в наверное, сильнейшей лиге мира, забивали Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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