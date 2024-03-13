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Забарный стал восьмым украинцем, который забивал в АПЛ

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Украинец вошел в своеобразный элитарный клуб

Забарный стал восьмым украинцем, который забивал в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

13 марта прошел перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимал "Лутон".

Поединок получился очень интересным – "Борнмут" проигрывал после первого тайма 0:3, однако после перерыва вырвал победу 4:3.

Свой первый гол после углового забил и украинский защитник "вишенок" Илья Забарный.

Таким образом, Илья стал восьмым украинцем, которому удалось забить в АПЛ.

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Ранее в наверное, сильнейшей лиге мира, забивали Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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