Забарный стал восьмым украинцем, который забивал в АПЛ

13 марта прошел перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимал "Лутон" .

Поединок получился очень интересным – "Борнмут" проигрывал после первого тайма 0:3, однако после перерыва вырвал победу 4:3.

Свой первый гол после углового забил и украинский защитник "вишенок" Илья Забарный.

Таким образом, Илья стал восьмым украинцем, которому удалось забить в АПЛ.

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Ранее в наверное, сильнейшей лиге мира, забивали Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.