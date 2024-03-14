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Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного

Наши за границей

Украинец оформил свой первый гол в Англии

Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

13 марта состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" на своем поле обыграл "Лутон" (4:3). Украинский защитник хозяев Илья Забарный провел на поле весь поединок и забил гол, который стал для него дебютным за команду.

Официальный аккаунт "вишен" в одной из социальных сетей оригинально отреагировал на событие.

"Король", - гласит подпись к фото.

Также напомним, что Забарный стал восьмым украинцем, которому удалось забить в чемпионате Англии.

Читайте такжеWhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лутон Тауна

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Лутон Таун Борнмут Илья Забарный
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Источник:
afcbournemouth
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.03.2024 в 09:39
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.03.2024 в 09:39
)))
Ответить
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