Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного

13 марта состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" на своем поле обыграл "Лутон" (4:3). Украинский защитник хозяев Илья Забарный провел на поле весь поединок и забил гол, который стал для него дебютным за команду.

Официальный аккаунт "вишен" в одной из социальных сетей оригинально отреагировал на событие.

"Король", - гласит подпись к фото.

Также напомним, что Забарный стал восьмым украинцем, которому удалось забить в чемпионате Англии.