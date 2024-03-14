Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
Украинец оформил свой первый гол в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
13 марта состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" на своем поле обыграл "Лутон" (4:3). Украинский защитник хозяев Илья Забарный провел на поле весь поединок и забил гол, который стал для него дебютным за команду.
Официальный аккаунт "вишен" в одной из социальных сетей оригинально отреагировал на событие.
"Король", - гласит подпись к фото.
Также напомним, что Забарный стал восьмым украинцем, которому удалось забить в чемпионате Англии.
KING ???? pic.twitter.com/bdDg8bFGRE— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 13, 2024
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Источник:afcbournemouth
Опубликовал: Алина Ерофеева
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14.03.2024 в 09:39
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