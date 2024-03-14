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Тренер Суонси рассказал, почему не играет украинец Кухаревич

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У хавбека снова травма

Тренер Суонси рассказал, почему не играет украинец Кухаревич

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский хавбек валлийского "Суонси" снова травмировался. Об этом рассказал главный тренр команды Люк Уильямс.

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"Кухаревич получил травму. У него была возможность играть, но теперь снова травмирован", - сказал тренер.

Напомним, что последний раз украинец выходил на поле 17-го февраля. Тогда, в матче с "Ипсвичем", он имел 30 минут игрового времени.

В ноябре Кухаревич травмировал колено. Из-за повреждения он пропустил месяц.

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Источник:
Swans Express
Опубликовал: Михаил Черныш
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