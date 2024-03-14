Тренер Суонси рассказал, почему не играет украинец Кухаревич
У хавбека снова травма
фото из свободных источников
Украинский хавбек валлийского "Суонси" снова травмировался. Об этом рассказал главный тренр команды Люк Уильямс.
"Кухаревич получил травму. У него была возможность играть, но теперь снова травмирован", - сказал тренер.
Напомним, что последний раз украинец выходил на поле 17-го февраля. Тогда, в матче с "Ипсвичем", он имел 30 минут игрового времени.
В ноябре Кухаревич травмировал колено. Из-за повреждения он пропустил месяц.
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Источник:Swans Express
Опубликовал: Михаил Черныш
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