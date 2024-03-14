Агент Малиновского: Руслан хорошо ладит с Джилардино, ему нравится в Дженоа
Украинец хорошо адаптировался в Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент украинского хавбека "
"Руслан хорошо ладит с Джилардино. Ему нравится в "Дженоа", и он хотел бы остаться в команде. Мы видели, что произошло в "Марселе", – сказал Серебренников.
Напомним, что изначально Малиновский играл в "Дженоа" на правах аренды из "Марселя", однако зимой итальянский клуб выкупил контракт украинца.
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Источник:Calcio Napoli 24
Опубликовал: Михаил Черныш
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