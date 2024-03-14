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Агент Малиновского: Руслан хорошо ладит с Джилардино, ему нравится в Дженоа

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Украинец хорошо адаптировался в Дженоа

Агент Малиновского: Руслан хорошо ладит с Джилардино, ему нравится в Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент украинского хавбека "Дженоа" Руслана Малиновского Сергей Серебренников рассказал, что украинец хочет остаться в итальянском клубе.

"Руслан хорошо ладит с Джилардино. Ему нравится в "Дженоа", и он хотел бы остаться в команде. Мы видели, что произошло в "Марселе", – сказал Серебренников.

Напомним, что изначально Малиновский играл в "Дженоа" на правах аренды из "Марселя", однако зимой итальянский клуб выкупил контракт украинца.

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Источник:
Calcio Napoli 24
Опубликовал: Михаил Черныш
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