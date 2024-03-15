Наставник Жироны - о безголевой серии Довбика: Я не переживаю
Мичел отметил, что даже без голов украинец успешно выполняет свою работу
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Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал безголевую серию украинского форварда Артема Довбика.
"Я бы переживал, если бы у команды не было моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на финальную треть поля и создавать моменты. Кто забьет гол – не важно, 14-15 разных игроков уже сумели отличиться. Мы на один гол отстаем от "Реала", у которого есть Беллинг, Хоселу, Винисиус… Мы не идем ни в какое сравнение с этой замечательной командой.
Я не переживаю за Довбика, на днях он провел очень хорошую игру с мячом и без. Он придерживал мяч, боролся за него, заставлял команду "дышать". Я не переживаю, что он не забьет", – сказал Мичел.
Отметим, что Довбик не делает результативных действий шесть матчей подряд. Последний раз Артем отмечался 21 января, когда оформил хет-трик в поединке Ла Лиги с "Севильей". Всего на счету украинца 14 голов в чемпионате.
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