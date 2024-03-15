Наставник Жироны - о безголевой серии Довбика: Я не переживаю

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал безголевую серию украинского форварда Артема Довбика.

"Я бы переживал, если бы у команды не было моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на финальную треть поля и создавать моменты. Кто забьет гол – не важно, 14-15 разных игроков уже сумели отличиться. Мы на один гол отстаем от "Реала", у которого есть Беллинг, Хоселу, Винисиус… Мы не идем ни в какое сравнение с этой замечательной командой.

Я не переживаю за Довбика, на днях он провел очень хорошую игру с мячом и без. Он придерживал мяч, боролся за него, заставлял команду "дышать". Я не переживаю, что он не забьет", – сказал Мичел.