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Наставник Жироны - о безголевой серии Довбика: Я не переживаю

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Мичел отметил, что даже без голов украинец успешно выполняет свою работу

Наставник Жироны - о безголевой серии Довбика: Я не переживаю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал безголевую серию украинского форварда Артема Довбика.

"Я бы переживал, если бы у команды не было моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на финальную треть поля и создавать моменты. Кто забьет гол – не важно, 14-15 разных игроков уже сумели отличиться. Мы на один гол отстаем от "Реала", у которого есть Беллинг, Хоселу, Винисиус… Мы не идем ни в какое сравнение с этой замечательной командой.

Я не переживаю за Довбика, на днях он провел очень хорошую игру с мячом и без. Он придерживал мяч, боролся за него, заставлял команду "дышать". Я не переживаю, что он не забьет", – сказал Мичел.

Отметим, что Довбик не делает результативных действий шесть матчей подряд. Последний раз Артем отмечался 21 января, когда оформил хет-трик в поединке Ла Лиги с "Севильей". Всего на счету украинца 14 голов в чемпионате.

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Мичел Санчес Артем Довбик Жирона
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Источник:
Comuniate
Опубликовал: Алина Ерофеева
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