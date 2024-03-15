"Часть истории АПЛ для Забы". Борнмут поздравил Забарного с первым голом в АПЛ. ФОТО
Первый гол украинца в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 13 марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимал "Лутон".
Хозяева совершили невероятный камбэк, проигрывая после первого тайма 0:3, однако вырвав победу во втором тайме 4:3.
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Второй гол "Борнмута" в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный, который стал первым для 21-летнего футболиста в футболке "вишенок".
Естественно, клуб поздравил украинца в соцсетях: "Часть истории АПЛ для Забы".
First goal for #afcb ✅— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 15, 2024
First @premierleague goal ✅
A piece of #PL history for Zaba ???????? pic.twitter.com/gqy5yxsNkF
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