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"Часть истории АПЛ для Забы". Борнмут поздравил Забарного с первым голом в АПЛ. ФОТО

Наши за границей
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Первый гол украинца в АПЛ

"Часть истории АПЛ для Забы". Борнмут поздравил Забарного с первым голом в АПЛ. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 13 марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимал "Лутон".

Хозяева совершили невероятный камбэк, проигрывая после первого тайма 0:3, однако вырвав победу во втором тайме 4:3.

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Второй гол "Борнмута" в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный, который стал первым для 21-летнего футболиста в футболке "вишенок".

Естественно, клуб поздравил украинца в соцсетях: "Часть истории АПЛ для Забы".

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Борнмут Илья Забарный
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