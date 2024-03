"Часть истории АПЛ для Забы". Борнмут поздравил Забарного с первым голом в АПЛ. ФОТО

В среду, 13 марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" принимал "Лутон".

Хозяева совершили невероятный камбэк, проигрывая после первого тайма 0:3, однако вырвав победу во втором тайме 4:3.

Второй гол "Борнмута" в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный, который стал первым для 21-летнего футболиста в футболке "вишенок".

Естественно, клуб поздравил украинца в соцсетях: "Часть истории АПЛ для Забы".

First goal for #afcb ✅

First @premierleague goal ✅



A piece of #PL history for Zaba ???????? pic.twitter.com/gqy5yxsNkF