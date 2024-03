Русин пропустит ближайший матч Сандерленда из-за травмы. До этого он играл в 12 матчах подряд

Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин получил повреждение и пропустит ближайший матч команды в 38-м туре Чемпионшипа против "КПР".

Об этом рассказал мсполняющий обязанности главного тренера "черных котов" Майк Доддс.

"Назарий получил повреждение, не тренировался на этой неделе. В матче с КПР его не будет", – сказал Доддс.

Отметим, что 25-летний Русин выходил на поле в каждом матче чемпионшипа с 1 января – в этих 12 матчах (5 раз в стартовом составе) он забил 2 гола.

????️ MD: Naz picked up a knock and hasn’t trained this week. He won’t be available tomorrow.'#SAFC | #SUNQPR pic.twitter.com/g2k5V13YCo