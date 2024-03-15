Русин пропустит ближайший матч Сандерленда из-за травмы. До этого он играл в 12 матчах подряд
Подробности повреждения неизвестны
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин получил повреждение и пропустит ближайший матч команды в 38-м туре Чемпионшипа против "КПР".
Об этом рассказал мсполняющий обязанности главного тренера "черных котов" Майк Доддс.
"Назарий получил повреждение, не тренировался на этой неделе. В матче с КПР его не будет", – сказал Доддс.
Отметим, что 25-летний Русин выходил на поле в каждом матче чемпионшипа с 1 января – в этих 12 матчах (5 раз в стартовом составе) он забил 2 гола.
????️ MD: Naz picked up a knock and hasn’t trained this week. He won’t be available tomorrow.'#SAFC | #SUNQPR pic.twitter.com/g2k5V13YCo— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 15, 2024
Популярное сейчас
- Александрия отрывается от зоны вылета, Динамо и Шахтер побеждают. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- АПЛ. Челси - Ньюкасл 3:2. Мудрик снова огорчает сорок
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО