Тренер Жироны: Безголевая серия Довбика – не проблема

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал поражение от "Хетафе" в матче 29 тура Ла Лиги.

“Мы не заслуживали поражения. В общем, я чувствую, что мы заслуживали больше.

Мы создавали больше, чем они, мы больше били по воротам, но “Хетафе” – очень сложный соперник. У нас было четыре явных голевых момента, но мы не забили. Я не думаю о предыдущих поражениях, но не думаю и о победах.

Безголевая серия Довбика – не проблема. Команда упускает шансы в атаке и защите, поскольку мы играем вместе. Мы провели хорошую игру и заставили их играть на своей половине больше, чем другие соперники. Мы могли забить гол, и мы бы говорили о другом.

Каждое поражение волнует нас. Мы хотим бороться за Лигу чемпионов, мы хотим давить на себя, чтобы сразиться с "Атлетиком", "Атлетико" и "Барсой". У нас есть исторический шанс сделать это, и если мы этого не сделаем – это будет для меня очень тяжелым ударом.

У нас есть состав, мы этого заслужили”, - сказал Мичел.