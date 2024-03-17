Тренер Жироны: Безголевая серия Довбика – не проблема
У всей команды плохая реализация
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Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал поражение от "Хетафе" в матче 29 тура Ла Лиги.
“Мы не заслуживали поражения. В общем, я чувствую, что мы заслуживали больше.
Мы создавали больше, чем они, мы больше били по воротам, но “Хетафе” – очень сложный соперник. У нас было четыре явных голевых момента, но мы не забили. Я не думаю о предыдущих поражениях, но не думаю и о победах.
Безголевая серия Довбика – не проблема. Команда упускает шансы в атаке и защите, поскольку мы играем вместе. Мы провели хорошую игру и заставили их играть на своей половине больше, чем другие соперники. Мы могли забить гол, и мы бы говорили о другом.
Каждое поражение волнует нас. Мы хотим бороться за Лигу чемпионов, мы хотим давить на себя, чтобы сразиться с "Атлетиком", "Атлетико" и "Барсой". У нас есть исторический шанс сделать это, и если мы этого не сделаем – это будет для меня очень тяжелым ударом.
У нас есть состав, мы этого заслужили”, - сказал Мичел.
Отметим, что Довбик не забивает с 21 января. Он не отмечается в воротах соперников уже восемь матчей. Учитывая это, украинец все равно входит в пятерку лучших бомбардиров Примеры, уступая первому Джуду Беллингему двумя голами.
На данный момент "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице. Команда Мичела уступает первому "Реалу" 10 очков и опережает третью "Барселону" на один зачетный пункт.
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