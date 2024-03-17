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Тренер Жироны: Безголевая серия Довбика – не проблема

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Обновлено

У всей команды плохая реализация

Тренер Жироны: Безголевая серия Довбика – не проблема

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал поражение от "Хетафе" в матче 29 тура Ла Лиги.

“Мы не заслуживали поражения. В общем, я чувствую, что мы заслуживали больше.

Мы создавали больше, чем они, мы больше били по воротам, но “Хетафе” – очень сложный соперник. У нас было четыре явных голевых момента, но мы не забили. Я не думаю о предыдущих поражениях, но не думаю и о победах.

Безголевая серия Довбика – не проблема. Команда упускает шансы в атаке и защите, поскольку мы играем вместе. Мы провели хорошую игру и заставили их играть на своей половине больше, чем другие соперники. Мы могли забить гол, и мы бы говорили о другом.

Каждое поражение волнует нас. Мы хотим бороться за Лигу чемпионов, мы хотим давить на себя, чтобы сразиться с "Атлетиком", "Атлетико" и "Барсой". У нас есть исторический шанс сделать это, и если мы этого не сделаем – это будет для меня очень тяжелым ударом.

У нас есть состав, мы этого заслужили”, - сказал Мичел.

Отметим, что Довбик не забивает с 21 января. Он не отмечается в воротах соперников уже восемь матчей. Учитывая это, украинец все равно входит в пятерку лучших бомбардиров Примеры, уступая первому Джуду Беллингему двумя голами.

На данный момент "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице. Команда Мичела уступает первому "Реалу" 10 очков и опережает третью "Барселону" на один зачетный пункт.

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Артем Довбик Мичел Гонсалес Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Вarcelinius
17.03.2024 в 11:23
Ну да. Занять 5 место теперь тоже не проблема.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
17.03.2024 в 11:23
Ну да. Занять 5 место теперь тоже не проблема.
Ответить
0
0

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