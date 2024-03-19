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Лунин: Не скажу, что мы с Куртуа друзья, но отношения хорошие

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Украинец ждет возвращение Тибо

Лунин: Не скажу, что мы с Куртуа друзья, но отношения хорошие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин высказался о возвращении Тибо Куртуа, который восстановился после тяжелой травмы и готов вернуть себе статус первого номера.

"Возвращение Куртуа? Для меня ничего не изменится, нужно продолжать работать и доказывать, что я могу быть номер один в команде. Но с Тибо у нас хорошие отношения, он меня поддерживал, поздравлял с хорошими играми не только лично, но и публично.

Я не скажу, что мы друзья, но отношения хорошие. Конкурируем и поддерживаем друг друга, проблем нет", — сказал Лунин.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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