Лунин: Не скажу, что мы с Куртуа друзья, но отношения хорошие

Украинский вратарь "Р еала " Андрей Лунин высказался о возвращении Тибо Куртуа, который восстановился после тяжелой травмы и готов вернуть себе статус первого номера.

"Возвращение Куртуа? Для меня ничего не изменится, нужно продолжать работать и доказывать, что я могу быть номер один в команде. Но с Тибо у нас хорошие отношения, он меня поддерживал, поздравлял с хорошими играми не только лично, но и публично.

Я не скажу, что мы друзья, но отношения хорошие. Конкурируем и поддерживаем друг друга, проблем нет", — сказал Лунин.