Клуб немецкой Бундеслиги заинтересовался Довбиком

Немецкий "РБ Лейпциг" заинтересовался 26-летним нападающим " Жироны " Артемом Довбиком.

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, немецкий клуб летом готов рассмотреть потенциальный трансфер форварда.

Отмечается, что Довбик может заменить в команде Лои Опенда и Беньямина Шешко, на которых охотятся клубы АПЛ и Лиги 1.

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Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Жирону" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.