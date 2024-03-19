Клуб немецкой Бундеслиги заинтересовался Довбиком
РБ Лейпциг подыскивает потенциальную замену двум своим атакерам
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий "РБ Лейпциг" заинтересовался 26-летним нападающим "
Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, немецкий клуб летом готов рассмотреть потенциальный трансфер форварда.
Отмечается, что Довбик может заменить в команде Лои Опенда и Беньямина Шешко, на которых охотятся клубы АПЛ и Лиги 1.
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Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Жирону" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
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