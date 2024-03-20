  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Леоненко - о Довбике: Если бы я не забивал 8 матчей подряд, то Суркис вывез бы меня в лес
В тренде

Леоненко - о Довбике: Если бы я не забивал 8 матчей подряд, то Суркис вывез бы меня в лес

Наши за границей

Эксперт жестко раскритиковал украинского форварда

Леоненко - о Довбике: Если бы я не забивал 8 матчей подряд, то Суркис вывез бы меня в лес

Фото: ФК Жирона

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался об украинском нападающем "Жироне" Артеме Довбике.

"Просто у нас любят лепить звезд из футболистов, которые еще не состоялись. Нужна стабильность, а не забить 20 голов за десять матчей, а потом восемь туров сидеть без результативных действий. Если бы я не забивал восемь матчей подряд, то Сабо сошел бы с ума, а Григорий Михайлович Суркис вывез бы меня в лес.

Читайте такжеТренер Жироны: Безголевая серия Довбика – не проблема

Он перспективный нападающий, но с ним надо очень много работать. Довбик еще ничего не выиграл и ничего не сделал, чтобы считать его топ-форвардом. Забивать надо в течение двух-трех лет, а не так - выстрелил и пропал.

Молодец, что забивал в "Днепре-1", но очень много голов было с пенальти, да еще и спорных. Этот момент смазывает его бомбардирство.

В Украине нет форвардов такого уровня как Джеко. Довбик до него еще не дорос и расти ему еще долго. Джеко в отличие от Довбика проявил себя в серьезных клубах, а не в "Жироне", - заявил Леоненко.

Ранее была информация, что Довбиком заинтересовался клуб немецкой Бундеслиги.

По теме
yellow-arrow
В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО
yellow-arrow
Реал намерен ускорить переговоры о продлении контракта с Луниным
yellow-arrow
Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины
Украина Виктор Леоненко Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2024 в 15:52
Багато честі цьому персонажу! Як гравець Динамо він був супер, його голи Спартаку ніколи не забуду... А от як людина він тріпло. Щось не пригадую, щоб він про когось з легіонерів висловлювався в позитивному руслі. Все йому не подобається і завжди себе в порівняння ставить. І взагалі дозволяє собі лишнє говорити, скандаліст просто!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2024 в 15:52
Багато честі цьому персонажу! Як гравець Динамо він був супер, його голи Спартаку ніколи не забуду... А от як людина він тріпло. Щось не пригадую, щоб він про когось з легіонерів висловлювався в позитивному руслі. Все йому не подобається і завжди себе в порівняння ставить. І взагалі дозволяє собі лишнє говорити, скандаліст просто!
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
20.03.2024 в 14:51
Леон, как всегда правду-матку!
Ответить
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.03.2024 в 13:42
Лєоненко, який не забив жодного голу у офіційному матчі збірної, який не зіграв жодного матчу за іноземний клуб, щось там знову смердить.
Ответить
0
1
magnum power (БОМЖ)
20.03.2024 в 13:40
а що коти Леона кажуть?
Ответить
1
1
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
20.03.2024 в 13:22
Вітя, нагадай -- а ти за кого граф за "Валенсію" чи "Атлетік" Біль-Бао.....з другом спречаємось.
Ответить
4
1
Mexxxxx (Просяная)
20.03.2024 в 13:41
Він грав за Динамо Київ, а не за якийсь там Біль-Бао...
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости