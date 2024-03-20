Леоненко - о Довбике: Если бы я не забивал 8 матчей подряд, то Суркис вывез бы меня в лес

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался об украинском нападающем "Жироне" Артеме Довбике.

"Просто у нас любят лепить звезд из футболистов, которые еще не состоялись. Нужна стабильность, а не забить 20 голов за десять матчей, а потом восемь туров сидеть без результативных действий. Если бы я не забивал восемь матчей подряд, то Сабо сошел бы с ума, а Григорий Михайлович Суркис вывез бы меня в лес.

Он перспективный нападающий, но с ним надо очень много работать. Довбик еще ничего не выиграл и ничего не сделал, чтобы считать его топ-форвардом. Забивать надо в течение двух-трех лет, а не так - выстрелил и пропал.

Молодец, что забивал в "Днепре-1", но очень много голов было с пенальти, да еще и спорных. Этот момент смазывает его бомбардирство.

В Украине нет форвардов такого уровня как Джеко. Довбик до него еще не дорос и расти ему еще долго. Джеко в отличие от Довбика проявил себя в серьезных клубах, а не в "Жироне", - заявил Леоненко.