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Хаби Алонсо подтягивает 16-летнего украинца к тренировкам с первой командой Байера - ФОТО

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Артем Степанов уже не первый раз замечен на тренировках первой команды

Хаби Алонсо подтягивает 16-летнего украинца к тренировкам с первой командой Байера - ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

16-летний украинский форвард юношеской команды "Байера" Артем Степанов провел тренировку вместе с основой леверкузенского клуба.

Украинец "засветился" на фото с тренировки первой команды, которые клуб выложил в Инстаграм.

Отметим, что это не первый случай, когда Хаби Алонсо подтягивает украинца к тренировкам с первой командой. Тренер даже дал сыграть Артему в товарищеском матче первой команды.

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Ну и отметим, что в текущем сезоне Артем Степанов провел 19 матчей в чемпионате Германии U-17, отметившись 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с "Байером" действует до лета 2027 года.

Хаби Алонсо подтягивает 16-летнего украинца к тренировкам с первой командой Байера - ФОТО - изображение 1Хаби Алонсо подтягивает 16-летнего украинца к тренировкам с первой командой Байера - ФОТО - изображение 2
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