Хаби Алонсо подтягивает 16-летнего украинца к тренировкам с первой командой Байера - ФОТО
Артем Степанов уже не первый раз замечен на тренировках первой команды
фото из соцсетей
16-летний украинский форвард юношеской команды "
Украинец "засветился" на фото с тренировки первой команды, которые клуб выложил в Инстаграм.
Отметим, что это не первый случай, когда Хаби Алонсо подтягивает украинца к тренировкам с первой командой. Тренер даже дал сыграть Артему в товарищеском матче первой команды.
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Ну и отметим, что в текущем сезоне Артем Степанов провел 19 матчей в чемпионате Германии U-17, отметившись 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с "Байером" действует до лета 2027 года.
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