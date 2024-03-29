Хаби Алонсо подтягивает 16-летнего украинца к тренировкам с первой командой Байера - ФОТО

16-летний украинский форвард юношеской команды " Байера " Артем Степанов провел тренировку вместе с основой леверкузенского клуба.

Украинец "засветился" на фото с тренировки первой команды, которые клуб выложил в Инстаграм.

Отметим, что это не первый случай, когда Хаби Алонсо подтягивает украинца к тренировкам с первой командой. Тренер даже дал сыграть Артему в товарищеском матче первой команды.

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Ну и отметим, что в текущем сезоне Артем Степанов провел 19 матчей в чемпионате Германии U-17, отметившись 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с "Байером" действует до лета 2027 года.