СМИ: Лунин и Реал демонстрируют взаимное согласие в вопросах подписания нового контракта
Вероятно, новое соглашение будет подписано в ближайшее время
Madrid Extra
Украинский вратарь "
Как сообщает испанское издание Relevo, стороны демонстрируют взаимное согласие и уважение в предварительных переговорах и желании подписать новое соглашение.
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Более конкретные переговоры по контракту еще не начинались, однако издание уверено, что они пройдут без особых проблем.
Также отмечается, что решение продлить контракт с украинским кипером никак не связано со второй травмой Тибо Куртуа, так как разговоры о новом контракте для Лунина начали просачиваться в прессу еще пару месяцев назад.
В текущем сезоне Лунин провел 23 матча за "сливочных", пропустив 19 голов. В 10 поединках украинцу удалось оставить ворота "сухими".
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