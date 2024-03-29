СМИ: Лунин и Реал демонстрируют взаимное согласие в вопросах подписания нового контракта

Украинский вратарь " Реала " Андрей Лунин, действующий контракт которого закончится через год, этим летом, вероятно, подпишет новое соглашение с клубом.

Как сообщает испанское издание Relevo, стороны демонстрируют взаимное согласие и уважение в предварительных переговорах и желании подписать новое соглашение.

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Более конкретные переговоры по контракту еще не начинались, однако издание уверено, что они пройдут без особых проблем.

Также отмечается, что решение продлить контракт с украинским кипером никак не связано со второй травмой Тибо Куртуа, так как разговоры о новом контракте для Лунина начали просачиваться в прессу еще пару месяцев назад.

В текущем сезоне Лунин провел 23 матча за "сливочных", пропустив 19 голов. В 10 поединках украинцу удалось оставить ворота "сухими".