Дорогой и неэффективный. Реал не будет выкупать контракт защитника Шахтера
В Испании снова пишут о том, что летом Винисиус Тобиас вернется в Шахтер
Фото: ФК Шахтер Донецк
Руководство "Реала" окончательно отказалось от полноценного подписания правого фулбека "
За два года бразилец так и не смог впечатлить главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, а в последнее время еще и потерял статус важного игрока у Рауля в "Кастилье".
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Также отмечается, что цена выкупа контракта игрока, которая составляет 15 млн евро, не соответствует его нынешним кондициям.
Таким образом, летом футболист будет вынужден вернуться в "Шахтер", с которым у него контракт до лета 2026 года.
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