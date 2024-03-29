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Дорогой и неэффективный. Реал не будет выкупать контракт защитника Шахтера

Наши за границей
Обновлено

В Испании снова пишут о том, что летом Винисиус Тобиас вернется в Шахтер

Дорогой и неэффективный. Реал не будет выкупать контракт защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Руководство "Реала" окончательно отказалось от полноценного подписания правого фулбека "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, который последние два года выступает за резервную команду "бланкос" – "Кастилью" – на правах аренды.

За два года бразилец так и не смог впечатлить главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, а в последнее время еще и потерял статус важного игрока у Рауля в "Кастилье".

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Также отмечается, что цена выкупа контракта игрока, которая составляет 15 млн евро, не соответствует его нынешним кондициям.

Таким образом, летом футболист будет вынужден вернуться в "Шахтер", с которым у него контракт до лета 2026 года.

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Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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