Трубин: Рад вернутся в Бенфику после сборной

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу лиссабонцев в матче чемпионата Португалии:

“Рад вернутся в “Бенфику” после сборной. И еще более рад начать этот новый этап с победы. Продолжаем усердно работать для того, чтобы достичь наших целей”, - написал Трубин.

Отметим, что матч против "Шавиша" стал третьим подряд, в котором "Бенфика" победила. Трубин не пропустил в этих поединках ни одного гола, записав в свой актив шесть сейвов.

Следующий поединок "орлы" сыграют 2 апреля против "Спортинга" на "Эштадиу да Луж".