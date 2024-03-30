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Трубин: Рад вернутся в Бенфику после сборной

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Очередной сухой поединок

Трубин: Рад вернутся в Бенфику после сборной

Benfica

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу лиссабонцев в матче чемпионата Португалии:

“Рад вернутся в “Бенфику” после сборной. И еще более рад начать этот новый этап с победы. Продолжаем усердно работать для того, чтобы достичь наших целей”, - написал Трубин.

Отметим, что матч против "Шавиша" стал третьим подряд, в котором "Бенфика" победила. Трубин не пропустил в этих поединках ни одного гола, записав в свой актив шесть сейвов.

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Следующий поединок "орлы" сыграют 2 апреля против "Спортинга" на "Эштадиу да Луж".

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Опубликовал: Максим Кучер
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