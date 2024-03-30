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Забарный сыграет в старте против Эвертона, Миколенко – не попал в заявку

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Забарный сыграет в старте против Эвертона, Миколенко – не попал в заявку

Фото Андрія Ющака - УАФ

UA-Футбол
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В рамках 30 тура чемпионата Англии "Борнмут" встретится с "Эвертоном". Илья Забарный появится в основном составе "вишенок", а Виталий Миколенко не попал даже в заявку "ирисок".

Отметим, что Виктор Вацко недавно сообщал, что Миколенко провел матч против сборной Исландии с повышенной температурой.

Забарный сыграет 29 матч подряд в рамках АПЛ в этом сезоне – он не пропустил еще ни одного поединка. Миколенко не сыграет впервые за 13 встреч чемпионата.

Перед этим поединком “Борнмут” находится на 13 месте, а “Эвертон” идет на 16 позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Матч начнется в 17.00.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Илья Забарный
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