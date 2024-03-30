Малиновский вышел на второй тайм в матче с Фрозиноне, но травмировался через 18 минут
Двойная замена украинца
Genoa
Руслан Малиновский вышел на второй тайм в матче "Дженоа" - "Фрозиноне". Наставник "генуэзцев" выпустил украинца вместо Джеда Спенса на вторую половину игры. На момент выхода 30-летнего полузащитника счет 1:1.
Однако, на поле украинец провел всего 18 минут. Малиновский отдал пас, после чего сел на газон и сигнализировал о замене.
Руслан в этом сезоне провел 27 матчей за "Дженоа" где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
????46'| Nel Genoa Malinovskyi rileva Spence#GenoaFrosinone 1⃣-1⃣— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 30, 2024
????63'| Problemi a una gamba per Malinovskyi. Lo rileva Strootman#GenoaFrosinone 1⃣-1⃣— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 30, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Оболонь - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вацко: На товарищеские матчи сборной Украины Ракицкого не отпускал Луческу
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн