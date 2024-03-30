Малиновский вышел на второй тайм в матче с Фрозиноне, но травмировался через 18 минут

Руслан Малиновский вышел на второй тайм в матче "Дженоа" - "Фрозиноне". Наставник "генуэзцев" выпустил украинца вместо Джеда Спенса на вторую половину игры. На момент выхода 30-летнего полузащитника счет 1:1.

Однако, на поле украинец провел всего 18 минут. Малиновский отдал пас, после чего сел на газон и сигнализировал о замене.

Руслан в этом сезоне провел 27 матчей за "Дженоа" где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

????46'| Nel Genoa Malinovskyi rileva Spence#GenoaFrosinone 1⃣-1⃣ — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 30, 2024