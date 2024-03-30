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Малиновский вышел на второй тайм в матче с Фрозиноне, но травмировался через 18 минут

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Двойная замена украинца

Малиновский вышел на второй тайм в матче с Фрозиноне, но травмировался через 18 минут

Genoa

Новина українською

Руслан Малиновский вышел на второй тайм в матче "Дженоа" - "Фрозиноне". Наставник "генуэзцев" выпустил украинца вместо Джеда Спенса на вторую половину игры. На момент выхода 30-летнего полузащитника счет 1:1.

Однако, на поле украинец провел всего 18 минут. Малиновский отдал пас, после чего сел на газон и сигнализировал о замене.

Руслан в этом сезоне провел 27 матчей за "Дженоа" где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Фрозиноне
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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