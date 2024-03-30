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Мичел: Должны забивать все вместе, не только Довбик

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Специалист высказался об украинском форварде

Мичел: Должны забивать все вместе, не только Довбик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел перед предстоящим матчем против "Реал Бетиса" высказался о нападающем команды Артеме Довбике.

"Для меня важно, создает ли команда моменты. У нас долгое время ответственным за голы был Кристиан Стуани, и для него это было очень сложно. Но мы не можем надеяться только на одного игрока. Нам нужно побеждать, и не имеет значения, будет ли забивать Артем Довбик. Нельзя смотреть на одного игрока, потому что вся команда или играет хорошо, или играет плохо. Должны забивать все вместе, не только Довбик. Артем спокоен, и не только потому, что он забил гол в сборной. Он спокоен, потому что видит - команда создает моменты".

Напомним, что матч "Жирона" - "Реал Бетис" состоится завтра, 31 марта. Начало - в 17:15 по киевскому времени.

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Опубликовал: Екатерина Власова
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