Мичел: Должны забивать все вместе, не только Довбик

Главный тренер "Жироны" Мичел перед предстоящим матчем против "Реал Бетиса" высказался о нападающем команды Артеме Довбике.

"Для меня важно, создает ли команда моменты. У нас долгое время ответственным за голы был Кристиан Стуани, и для него это было очень сложно. Но мы не можем надеяться только на одного игрока. Нам нужно побеждать, и не имеет значения, будет ли забивать Артем Довбик. Нельзя смотреть на одного игрока, потому что вся команда или играет хорошо, или играет плохо. Должны забивать все вместе, не только Довбик. Артем спокоен, и не только потому, что он забил гол в сборной. Он спокоен, потому что видит - команда создает моменты".