  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик заработал пенальти для Челси, Палмер его реализовал
В тренде

Мудрик заработал пенальти для Челси, Палмер его реализовал

Наши за границей

До этого украинец отдал ассист на гол, который после просмотра VAR был отменен

Мудрик заработал пенальти для Челси, Палмер его реализовал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик в матче "Челси" - "Бернли" заработал пенальти для своей команды. Украинца схватили за плечо в штрафной зоне, после чего тот повалился на землю. Нарушитель получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В придачу, красную получил и главный тренер "Бернли" Венсан Компани за споры. Коул Палмер хладнокровно реализовал 11-метровый.

Ранее в этом же матче Мудрик отдал ассист на гол Дисаси, который после просмотра VAR был отменен. Защитник "пенсионеров" сыграл рукой.

Сейчас счет в матче 1:0. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Эвертон 2:1. Драма ветерана ирисок
yellow-arrow
АПЛ. Мудрик не спас Челси от позора, перестрелка в Шеффилде и корейское спасение Постекоглу
yellow-arrow
Яремчук на месте. Валенсия - Мальорка. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Челси (Лондон) Бернли Михаил Мудрик Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости