Мудрик заработал пенальти для Челси, Палмер его реализовал

Михаил Мудрик в матче "Челси" - "Бернли" заработал пенальти для своей команды. Украинца схватили за плечо в штрафной зоне, после чего тот повалился на землю. Нарушитель получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В придачу, красную получил и главный тренер "Бернли" Венсан Компани за споры. Коул Палмер хладнокровно реализовал 11-метровый.

Ранее в этом же матче Мудрик отдал ассист на гол Дисаси, который после просмотра VAR был отменен. Защитник "пенсионеров" сыграл рукой.