Мудрик заработал пенальти для Челси, Палмер его реализовал
До этого украинец отдал ассист на гол, который после просмотра VAR был отменен
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик в матче "Челси" - "Бернли" заработал пенальти для своей команды. Украинца схватили за плечо в штрафной зоне, после чего тот повалился на землю. Нарушитель получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В придачу, красную получил и главный тренер "Бернли" Венсан Компани за споры. Коул Палмер хладнокровно реализовал 11-метровый.
Ранее в этом же матче Мудрик отдал ассист на гол Дисаси, который после просмотра VAR был отменен. Защитник "пенсионеров" сыграл рукой.
Сейчас счет в матче 1:0. Следите за событиями в нашей
Up at half-time! ????#CFC | #CheBur pic.twitter.com/w3HoCi19ic— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2024
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