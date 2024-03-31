  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эксперт допустил какое, повреждение получил Малиновский
В тренде

Эксперт допустил какое, повреждение получил Малиновский

Наши за границей

Не все так печально

Эксперт допустил какое, повреждение получил Малиновский

Фото: Lega Serie A

Новина українською

Вчера прошел матч в рамках 30-го тура чемпионата Италии, "Дженоа" – "Фрозиноне", 1:1. Украинец Руслан Малиновский получил травму

В начале второго тайма Малиновский сменил Спенса, но через 18 минут, украинец получил повреждение и сам нуждался в замене. Как отмечает Hospital Pass, у Руслана травма мышц и сухожилия это значительно пролонгирует восстановление украинца, он может пропустить несколько недель.

Читайте такжеСерия А. Лишь 18 минут Малиновского из-за травмы, ничья его Дженоа, победа Торино

Напомним, на 64 минуте Малиновский отдал пас, стоя на месте, после чего поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он не ждал выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.

По теме
yellow-arrow
Ярмолюк был близок к дебютному голу. Известна оценка украинца в матче с Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 31.03.2024
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости