Эксперт допустил какое, повреждение получил Малиновский

Вчера прошел матч в рамках 30-го тура чемпионата Италии, "Дженоа" – "Фрозиноне", 1:1. Украинец Руслан Малиновский получил травму

В начале второго тайма Малиновский сменил Спенса, но через 18 минут, украинец получил повреждение и сам нуждался в замене. Как отмечает Hospital Pass, у Руслана травма мышц и сухожилия это значительно пролонгирует восстановление украинца, он может пропустить несколько недель.

Напомним, на 64 минуте Малиновский отдал пас, стоя на месте, после чего поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он не ждал выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.