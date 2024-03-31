Эксперт допустил какое, повреждение получил Малиновский
Не все так печально
Фото: Lega Serie A
Вчера прошел матч в рамках 30-го тура чемпионата Италии, "Дженоа" – "Фрозиноне", 1:1. Украинец Руслан Малиновский получил травму
В начале второго тайма Малиновский сменил Спенса, но через 18 минут, украинец получил повреждение и сам нуждался в замене. Как отмечает Hospital Pass, у Руслана травма мышц и сухожилия это значительно пролонгирует восстановление украинца, он может пропустить несколько недель.
Напомним, на 64 минуте Малиновский отдал пас, стоя на месте, после чего поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он не ждал выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.
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Источник:Hospital Pass
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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