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Две-три недели. Marca назвала сроки восстановления Яремчука

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Украинец пропустит 2-3 матча своей команды

Две-три недели. Marca назвала сроки восстановления Яремчука

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Форвард "Валенсии" Роман Яремчук получил травму подколенного сухожилия в недавнем матче испанской Ла Лиги против "Мальорки" (0:0).

Как сообщает испанская Marca, украинец выпал ориентировочно на 2-3 недели, то есть пропустит 2-3 матча своей команды.

Напомним, в этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.

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Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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