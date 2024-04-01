Две-три недели. Marca назвала сроки восстановления Яремчука

Форвард " Валенсии " Роман Яремчук получил травму подколенного сухожилия в недавнем матче испанской Ла Лиги против "Мальорки" (0:0).

Как сообщает испанская Marca, украинец выпал ориентировочно на 2-3 недели, то есть пропустит 2-3 матча своей команды.

Напомним, в этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.