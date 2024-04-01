Две-три недели. Marca назвала сроки восстановления Яремчука
Украинец пропустит 2-3 матча своей команды
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Форвард "
Как сообщает испанская Marca, украинец выпал ориентировочно на 2-3 недели, то есть пропустит 2-3 матча своей команды.
Напомним, в этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.
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Источник:Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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