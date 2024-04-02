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Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич позволил команде выбрать тактику на игру

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Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич позволил команде выбрать тактику на игру

Фото: zaglebie.eu

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который сейчас тренирует "Заглембе" - это аутсайдер второго по рангу польского дивизиона. В игре против "Катовице" он позволил команде выбирать тактику на игру.

"После игры с Лехией я сказал команде, что не только я отвечаю за результат. Стартовый состав был определен заранее, а план на игру определяли игроки. Я не знаю, что они придумали, потому что я не присутствовал на встрече. Футболисты должны тоже понимать, что они ответственны за результат, как и я", - рассказал после игры Хацкевич.

Матч закончился поражением команды Хацкевича со счетом 4:0.

Напомним, что за "Заглембе" выступают такие украинцы: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Алексей Быков, Артем Полярус и Алексей Довгий, они во втором туре подряд проиграли со счетом 0:4. Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, в 25-ти матчах они получили 13 очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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