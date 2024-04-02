Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич позволил команде выбрать тактику на игру
Какой результат матча?
Фото: zaglebie.eu
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который сейчас тренирует "Заглембе" - это аутсайдер второго по рангу польского дивизиона. В игре против "Катовице" он позволил команде выбирать тактику на игру.
"После игры с Лехией я сказал команде, что не только я отвечаю за результат. Стартовый состав был определен заранее, а план на игру определяли игроки. Я не знаю, что они придумали, потому что я не присутствовал на встрече. Футболисты должны тоже понимать, что они ответственны за результат, как и я", - рассказал после игры Хацкевич.
Матч закончился поражением команды Хацкевича со счетом 4:0.
Напомним, что за "Заглембе" выступают такие украинцы: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Алексей Быков, Артем Полярус и Алексей Довгий, они во втором туре подряд проиграли со счетом 0:4. Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, в 25-ти матчах они получили 13 очков.
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Рух дожимает ЛНЗ в компенсированное время. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- "Да нет, дядь, я сам тренируюсь". Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе в Черкассах
- Заря – Динамо, Кубок Украины, МЮ против Ливерпуля и Челси. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- 11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая