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Официально. Лунин заключил контракт с агентством Polaris Sports

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Украинец начал работать с Жорже Мендешем

Официально. Лунин заключил контракт с агентством Polaris Sports

Фото: instagram.com/polarissports

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с футбольным агентством Polaris Sports, которое напрямую связано с Жорже Мендешем.

В декабре 2023 года уже была информация о том, что 25-летний украинец начал сотрудничество с бывшим агентом Криштиану Роналду. До этого интересы вратаря представлял его отец Алексей Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел 24 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Еще в 11 поединках он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что в "Реале" уверены, что Андрей согласится продлить трудовое соглашение.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Polaris Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
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