Официально. Лунин заключил контракт с агентством Polaris Sports
Украинец начал работать с Жорже Мендешем
Фото: instagram.com/polarissports
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с футбольным агентством Polaris Sports, которое напрямую связано с Жорже Мендешем.
В декабре 2023 года уже была информация о том, что 25-летний украинец начал сотрудничество с бывшим агентом Криштиану Роналду. До этого интересы вратаря представлял его отец Алексей Лунин.
В текущем сезоне Лунин провел 24 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Еще в 11 поединках он отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что в "Реале" уверены, что Андрей согласится продлить трудовое соглашение.
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Источник:Polaris Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
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