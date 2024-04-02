Официально. Лунин заключил контракт с агентством Polaris Sports

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с футбольным агентством Polaris Sports, которое напрямую связано с Жорже Мендешем.

В декабре 2023 года уже была информация о том, что 25-летний украинец начал сотрудничество с бывшим агентом Криштиану Роналду. До этого интересы вратаря представлял его отец Алексей Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел 24 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Еще в 11 поединках он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что в "Реале" уверены, что Андрей согласится продлить трудовое соглашение.