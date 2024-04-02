Два шага до трофея. Трубин – в старте Бенфики на дерби против Спортинга
Бенфике в Кубке Португалии нужно отыграть один мяч
Фото: Instagram
Сегодня, 2 апреля, в Португалии состоится ответный матч полуфинала Кубка Португалии, в котором "Бенфика" примет "Спортинг". Матч начнется в 22:45.
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Первый матч закончился победой "Спортинга" 2:1.
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В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, и это будет его 41-й матч за "Бенфику" в текущем сезоне. В предыдущих 39 украинец пропустил 37 голов и в 16 поединках отстоял "на ноль".
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBSCP • #TacadePortugal pic.twitter.com/61hSx2FjYg— SL Benfica (@SLBenfica) April 2, 2024
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