Ждет советов по тактике. Хацкевич дал журналистам свой емейл. ФОТО
В польском клубе у специалиста все больше скандалов, чем игры
instagram.com/zaglebiesosnowiec
В среду, 1 апреля 2024 года, состоялся матч 25-го тура второго дивизиона Польши, в котором "Заглембе" Сосновец Александра Хацкевича со счетом 0:4 проиграл ГКС "Катовице".
После матча белорусский специалист заявил, что
Впрочем, немного странные действия бывшего тренера киевского "Динамо" не закончились. Как сообщают польские СМИ, специалист также сообщил журналистам адрес своей электронной почты, чтобы те могли прислать ему предложения по тактике на следующий матч.
Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и то ли побили, то-ли пытались побить тренерский штаб.
Szanowni Państwo! Przesyłamy adres e-mail Aleksandra Chackiewicza. Na konferencji trener zgodził się, aby podesłać mu pocztą podpowiedzi dotyczące strategii na mecz w Niecieczy. Tylko poważne oferty! pic.twitter.com/OW7qfN86pZ— 100% Zagłębie Sosnowiec (@100Zaglebie) April 1, 2024
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