Ждет советов по тактике. Хацкевич дал журналистам свой емейл. ФОТО

В среду, 1 апреля 2024 года, состоялся матч 25-го тура второго дивизиона Польши, в котором "Заглембе" Сосновец Александра Хацкевича со счетом 0:4 проиграл ГКС "Катовице".

После матча белорусский специалист заявил, что тактику на матч выбирали сами футболисты .

Впрочем, немного странные действия бывшего тренера киевского "Динамо" не закончились. Как сообщают польские СМИ, специалист также сообщил журналистам адрес своей электронной почты, чтобы те могли прислать ему предложения по тактике на следующий матч.

Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и то ли побили, то-ли пытались побить тренерский штаб.