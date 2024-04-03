Спортдиректор Заглембе: Удар одного фаната Хацкевич заблокировал, но второй сзади исподтишка ударил рукой

Спортивный директор "Заглембе" Сосновец Михаил Залевский рассказал про инцидент на тренировке команды, в котором фанаты прорвались на поле и побили главного тренера команды Александра Хацкевича.

– Расскажите, с чего начался и как развивался инцидент с фанатами клуба.

– У нас была запланирована тренировка на 10 утра, мы вышли на поле на базе, начали работать. А в начале 11-го появились фанаты, человек 20. Они направились через поле к игрокам, которые проводили предыдущий матч. Коллектив на тренировке был разбит на две группы: те, кто играл, и те, кто не выходил на поле. Так вот, повторюсь, фанаты пошли к игравшим. Александр Николаевич, тренеры, я увидели это и также пошли к футболистам. Ну а дальше началась заварушка, фанаты что-то кричали. Потом несколько человек, самых активных, подскочили к главному тренеру и пытались нанести удары. Удар одного Николаевич заблокировал, но второй сзади исподтишка ударил рукой. Пытались еще и ногами как-то задеть, ударить.

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– Что кричали фанаты?

– На повышенных тонах высказывали недовольства результатом последнего матча. Но мы же готовы были поговорить, никто лица не прятал, от разговора не отказывался. Но нет, некоторые пошли в драку. При этом фанаты были с закрытыми лицами, в масках, даже не определить, какого возраста.

– Поле никак не огорожено, фанаты прошли совершенно спокойно?

– Забор есть, но люди все равно прошли. Мы уже высказали претензии клубу, что не были обеспечены меры безопасности.

– Охрана не прибегала?

– Уже после того, как фанаты уехали, мы остались на поле, провели тренировку. Затем кто-то вызвал полицию, но мы отказались писать заявление. Почему? Посчитали, что нам надо быть выше этого, 20 деревенских фанатов нас не запугают.

– Хацкевичу вообще сильно досталось?

– Я могу сказать так: люди, которые видели войну в Украине, революцию в Беларуси, не испугаются 20 фанатов. Но, повторюсь, реально били руками, причем некоторые исподтишка, сзади, ногами хотели поддеть. Но команда заступилась за тренера, локализовала ситуацию. Никто в стороне не оставался.