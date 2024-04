Ярмолюк и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 31-го тура АПЛ

Сегодня, 3 апреля, в АПЛ состоятся несколько матчей 31-го тура АПЛ, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Арсенал" примет "Лутон". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды.

Также в старте "Брентфорда" против "Брайтона" выйдет украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк. Украинец выходит в старте своей команды уже второй тур подряд.

Отметим, что оба матча начнутся в 21:30.

UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.

"Арсенал" - "Лутон". Текстовый онлайн матча .

"Брентфорд" - "Брайтон". Текстовый онлайн матча.

⚪️



???? Zinchenko returns to left-back

⚖️ Smith Rowe in the middle

???? Nelson makes first league start of the season



Let's get back to it, Gunners ????