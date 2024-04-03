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Ярмолюк и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 31-го тура АПЛ

Наши за границей

Егор продолжает подбираться к основе Брентфорда

Ярмолюк и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 31-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 апреля, в АПЛ состоятся несколько матчей 31-го тура АПЛ, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Арсенал" примет "Лутон". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды.

Также в старте "Брентфорда" против "Брайтона" выйдет украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк. Украинец выходит в старте своей команды уже второй тур подряд.

Отметим, что оба матча начнутся в 21:30.

UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.

"Арсенал" - "Лутон". Текстовый онлайн матча.

"Брентфорд" - "Брайтон". Текстовый онлайн матча.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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alex.belogubko (одесса)
03.04.2024 в 20:37
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.04.2024 в 20:37
ЗИНА в запасе
Ответить
0
0

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