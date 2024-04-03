Ярмолюк и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 31-го тура АПЛ
Егор продолжает подбираться к основе Брентфорда
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3 апреля, в
В одном из них "Арсенал" примет "Лутон". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды.
Также в старте "Брентфорда" против "Брайтона" выйдет украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк. Украинец выходит в старте своей команды уже второй тур подряд.
Отметим, что оба матча начнутся в 21:30.
UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.
"Арсенал" - "Лутон".
"Брентфорд" - "Брайтон".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 3, 2024
???? Zinchenko returns to left-back
⚖️ Smith Rowe in the middle
???? Nelson makes first league start of the season
Let's get back to it, Gunners ???? pic.twitter.com/gJKLaKObv0
???? Your Bees to take on Brighton#BREBHA | #BrentfordFC pic.twitter.com/0JJXHWrxST— Brentford FC (@BrentfordFC) April 3, 2024
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