Милота дня. Маленький болельщик Бенфики прорвался на поле в матче со Спортингом и отбил пять Трубину. ФОТО
Все остались довольны эпизодом
фото из соцсетей
Во вторник состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором "Бенфика" принимала "Спортинг". Команда Анатолия Трубина не смогла пробиться в финал – после выездного поражения 1:2, вчерашний поединок закончился вничью 2:2.
Впрочем, поединок запомнился не только игрой команд и результатом.
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Милый инцидент произошел под занавес матча, когда маленький болельщик прорвался на поле, чтобы поздороваться с украинским голкипером. Трубин охотно "дал пять" малышу.
Милоты эпизоду добавляет реакция охранника, преследовавшего малолетнего "преступника" и при этом улыбавшегося во весь рот.
Trubin com um jovem adepto ❤️???? pic.twitter.com/U2S90E2vAQ— Vai Benfica ???? (@vaibenfica1904) April 3, 2024
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