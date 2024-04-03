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Милота дня. Маленький болельщик Бенфики прорвался на поле в матче со Спортингом и отбил пять Трубину. ФОТО

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Все остались довольны эпизодом

Милота дня. Маленький болельщик Бенфики прорвался на поле в матче со Спортингом и отбил пять Трубину. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором "Бенфика" принимала "Спортинг". Команда Анатолия Трубина не смогла пробиться в финал – после выездного поражения 1:2, вчерашний поединок закончился вничью 2:2.

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Впрочем, поединок запомнился не только игрой команд и результатом.

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Милый инцидент произошел под занавес матча, когда маленький болельщик прорвался на поле, чтобы поздороваться с украинским голкипером. Трубин охотно "дал пять" малышу.

Милоты эпизоду добавляет реакция охранника, преследовавшего малолетнего "преступника" и при этом улыбавшегося во весь рот.

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