Тренер Овьедо: Во время пандемии Лунин вынес из гостиной всю мебель, постелил газон и тренировался дома

Тренер вратарей испанского клуба "Овьедо" Серхио Сегура вспомнил о том, как работал украинский голкипер Андрей Лунин, который в 2020 году провел в аренде в "Овьедо" из " Реала ".

"Чтобы вы имели представление, он жил в небольшой квартире 45 квадратных метров, а когда разразилась пандемия, и общие тренировки были отменены, он каждый день выносил всю мебель из гостиной, раскладывал рулон искусственного газона, который он купил, и уже на нем тренировался.

Соседям сверху и снизу это, наверное, не доставило большого удовольствия, но мы в клубе всегда знали, насколько Андрей трудоспособен.

На поле все было несколько иначе - он купил себе тренировочный жилет, гири и огромную корзину для льда. Он был на 100% готов, все время. Работа, работа, работа, работа. Он был таким методичным, таким решительным, абсолютно преданным своему делу. Жертвенность, сосредоточенность. Когда он пришел, он попросил нас только об одном: иметь возможность тренироваться каждый день и без сбоев.

Но больше всего меня впечатлило его хладнокровие, способность сохранять спокойствие. Помню, как-то они не поделил мяч с защитником и мы пропустили глупый гол, и все же он не придал этому значения. Или, по крайней мере, он создает впечатление, что это не имеет значения. Возможно, внутри он переживает, но не показывает этого, он хорошо переносит давление", - рассказал Сегура.