  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Матчи против Ливерпуля и Сити показывают, что Арсенал готов бороться за титул
В тренде

Зинченко: Матчи против Ливерпуля и Сити показывают, что Арсенал готов бороться за титул

Наши за границей

Борьба за чемпионский титул АПЛ в этом сезоне очень напряженная

Зинченко: Матчи против Ливерпуля и Сити показывают, что Арсенал готов бороться за титул

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о шансах "канониров" получить чемпионский титул в текущем сезоне.

- Добавили ли уверенности "Арсеналу" результаты матчей против прямых конкурентов?

– Да, я не буду вам врать, 100 процентов. Потому что это показывает, что мы готовы сражаться за титул, что мы готовы конкурировать с лучшими командами мира.

- Был ли психологически важен результат матча с "Сити" (0:0)?

– Однозначно да. Непросто играть против "Сити" и "Ливерпуля" на выезде. Это показывает, что "Арсенал" готов бороться за титул.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для нас всех и для команды хорошо, что у нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Мы все должны бороться и упорно работать, чтобы заслужить возможность играть каждый раз.

По теме
yellow-arrow
Травмированный Яремчук ожидаемо не попал в заявку Валенсии на матч Ла Лиги против Гранады
yellow-arrow
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Овьедо: Во время пандемии Лунин вынес из гостиной всю мебель, постелил газон и тренировался дома
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
THE GUARDIAN
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости