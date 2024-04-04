Зинченко: Матчи против Ливерпуля и Сити показывают, что Арсенал готов бороться за титул

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко рассказал о шансах "канониров" получить чемпионский титул в текущем сезоне.

- Добавили ли уверенности "Арсеналу" результаты матчей против прямых конкурентов?

– Да, я не буду вам врать, 100 процентов. Потому что это показывает, что мы готовы сражаться за титул, что мы готовы конкурировать с лучшими командами мира.

- Был ли психологически важен результат матча с "Сити" (0:0)?

– Однозначно да. Непросто играть против "Сити" и "Ливерпуля" на выезде. Это показывает, что "Арсенал" готов бороться за титул.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для нас всех и для команды хорошо, что у нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Мы все должны бороться и упорно работать, чтобы заслужить возможность играть каждый раз.