Зинченко: Матчи против Ливерпуля и Сити показывают, что Арсенал готов бороться за титул
Борьба за чемпионский титул АПЛ в этом сезоне очень напряженная
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
- Добавили ли уверенности "Арсеналу" результаты матчей против прямых конкурентов?
– Да, я не буду вам врать, 100 процентов. Потому что это показывает, что мы готовы сражаться за титул, что мы готовы конкурировать с лучшими командами мира.
- Был ли психологически важен результат матча с "Сити" (0:0)?
– Однозначно да. Непросто играть против "Сити" и "Ливерпуля" на выезде. Это показывает, что "Арсенал" готов бороться за титул.
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Для нас всех и для команды хорошо, что у нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Мы все должны бороться и упорно работать, чтобы заслужить возможность играть каждый раз.
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