"Могут попасть в тюрьму". Зинченко объяснил, почему не призывал своих экс-друзей из РФ протестовать против войны
При этом Александр добавил, что больше не общается с бывшими партнерами по "Уфе"
Фото: arsenal.com
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своем отношении к россиянам.
"С момента вторжения очень мало моих бывших партнеров по "Уфе" писали мне, и я не могу их обвинять, потому что это не их вина. Я не могу сказать им: "Ребята, выходите на улицу и все такое", потому что я знаю, что они могут попасть в тюрьму.
Когда-то россияне называли украинцев братьями, но вторжение показало, что мы больше не можем дружить. Мы никогда не забудем, что они сделали с нами, с нашим народом. И именно этому я буду учить своих детей. А мои дети будут учить своих детей. Это неприемлемо. Я знаю сотни детей, родители которых погибли на войне.
Какой мой долг сейчас? Как я могу помочь, насколько это возможно, своей стране, своему народу, там и всем этим вещам? Я не могу гордиться больше, чем сейчас, тем, что я украинец. У меня есть мечта, что эта война закончится очень, очень скоро, и мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы действительно этого хотим", - сказал Зинченко.
Напомним, Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год.
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