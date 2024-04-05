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Скандальный конец. Хацкевич официально покинул польский Заглембе

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Тренер недолго проработал в Польше

Скандальный конец. Хацкевич официально покинул польский Заглембе

Фото: zaglebie.eu

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший наставник киевсского "Динамо" Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Заглембе" Сосновец. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

50-летний тренер покинул клуб вместе со спортивным директором Михаилом Залевским и тренером-аналитиком Владимиром Аржановым.

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Новым наставником команды стал Марек Сагановски, который подписал контракт с клубом до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и пытались побить тренерский штаб. Ранее агент Хацкевича заявлял, что тренер сам намерен покинуть клуб.

Также добавим, что 50-летний Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе этого года. Во главе команды он провел 6 поединков: 2 ничьи и 4 поражения.

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Александр Хацкевич Заглембе (Сосновец)
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