Скандальный конец. Хацкевич официально покинул польский Заглембе
Тренер недолго проработал в Польше
Фото: zaglebie.eu
Бывший наставник киевсского "Динамо" Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Заглембе" Сосновец. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
50-летний тренер покинул клуб вместе со спортивным директором Михаилом Залевским и тренером-аналитиком Владимиром Аржановым.
Новым наставником команды стал Марек Сагановски, который подписал контракт с клубом до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон.
Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и пытались побить тренерский штаб. Ранее агент Хацкевича заявлял, что тренер сам намерен покинуть клуб.
Также добавим, что 50-летний Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе этого года. Во главе команды он провел 6 поединков: 2 ничьи и 4 поражения.
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