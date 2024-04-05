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Хлань признан игроком месяца в Первой лиге Польши

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Максим уверенно себя чувствует в Лехии

Хлань признан игроком месяца в Первой лиге Польши

twitter.com/_1liga_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек "Лехии" из Гданьска Максим Хлань признан лучшим игроком Первой лиги Польши по итогам февраля-марта.

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По итогам голосования украинец опередил еще четырех игроков, которые также претендовали на почетную награду.

Интересной является схема финансового награждения за этот приз. Титульный спонсор Лиги передаст 10 тысяч польских злотых на благотворительность, однако фонд, куда перечислить деньги, укажет клуб игрока, который получил приз.

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Напомним, что в текущем сезоне Хлань провел за "Лехию" 17 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После 25 туров "Лехия" лидирует в дивизионе, набрав 50 очков и опережая идущую второй "Арку" на два балла.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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