Хлань признан игроком месяца в Первой лиге Польши

Украинский хавбек "Лехии" из Гданьска Максим Хлань признан лучшим игроком Первой лиги Польши по итогам февраля-марта.

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По итогам голосования украинец опередил еще четырех игроков, которые также претендовали на почетную награду.

Интересной является схема финансового награждения за этот приз. Титульный спонсор Лиги передаст 10 тысяч польских злотых на благотворительность, однако фонд, куда перечислить деньги, укажет клуб игрока, который получил приз.

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Напомним, что в текущем сезоне Хлань провел за "Лехию" 17 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После 25 туров "Лехия" лидирует в дивизионе, набрав 50 очков и опережая идущую второй "Арку" на два балла.