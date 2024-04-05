Хлань признан игроком месяца в Первой лиге Польши
Максим уверенно себя чувствует в Лехии
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Украинский хавбек "Лехии" из Гданьска Максим Хлань признан лучшим игроком Первой лиги Польши по итогам февраля-марта.
По итогам голосования украинец опередил еще четырех игроков, которые также претендовали на почетную награду.
Интересной является схема финансового награждения за этот приз. Титульный спонсор Лиги передаст 10 тысяч польских злотых на благотворительность, однако фонд, куда перечислить деньги, укажет клуб игрока, который получил приз.
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Напомним, что в текущем сезоне Хлань провел за "Лехию" 17 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
После 25 туров "Лехия" лидирует в дивизионе, набрав 50 очков и опережая идущую второй "Арку" на два балла.
Maksym Khlan został wybrany piłkarzem lutego i marca #Fortuna1Ligi! ????????????— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) April 5, 2024
Zawodnik Klubu @LechiaGdanskSA wskaże cel charytatywny, na który sponsor tytularny rozgrywek firma @eFortunapl przekaże 10 000 zł. ????
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