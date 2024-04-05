Зинченко попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ от WhoScored
Конечно же, на месте левого защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Украинец впервые с февраля вышел в старте и отыграл 74 минуты на позиции левого защитника, за что получил от портала оценку 7.61, что позволило ему попасть в символическую сборную тура.
Символическая сборная 31-го тура АПЛ по версии WhoScored:
Голкипер: Марк Флеккен ("Брентфорд")
Защитники: Джоэл Велтман ("Брайтон"), Габриэл ("Арсенал"), Берн ("Ньюкасл"), Зинченко ("Арсенал")
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Райан Аит-Нури ("Вулверхэмптон")
Форвард: Крис Вуд ("Ноттингем Форест")
???????????????????????????? Premier League Team of the Week pic.twitter.com/VIC6oNl9rr— WhoScored.com (@WhoScored) April 5, 2024
Популярное сейчас
- Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника
- Ливерпуль - единоличный лидер, Астон Вилла остается четвертой, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Комментарии 1