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Зинченко попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ от WhoScored

Наши за границей
Обновлено

Конечно же, на месте левого защитника

Зинченко попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ от WhoScored

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вошел в символическую сборную 31-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Украинец впервые с февраля вышел в старте и отыграл 74 минуты на позиции левого защитника, за что получил от портала оценку 7.61, что позволило ему попасть в символическую сборную тура.

Символическая сборная 31-го тура АПЛ по версии WhoScored:

Голкипер: Марк Флеккен ("Брентфорд")

Защитники: Джоэл Велтман ("Брайтон"), Габриэл ("Арсенал"), Берн ("Ньюкасл"), Зинченко ("Арсенал")

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Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Райан Аит-Нури ("Вулверхэмптон")

Форвард: Крис Вуд ("Ноттингем Форест")

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.04.2024 в 22:03
Молодчина! Невдачі минають, якщо є характер і справжній клас.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.04.2024 в 22:03
Молодчина! Невдачі минають, якщо є характер і справжній клас.
Ответить
0
0

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