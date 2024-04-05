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СМИ: Заглембе и Хацкевич не разошлись полюбовно - тренер получит компенсацию

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Контракт был расторгнут в одностороннем порядке

СМИ: Заглембе и Хацкевич не разошлись полюбовно - тренер получит компенсацию

instagram.com/zaglebiesosnowiec

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, польский клуб Первой лиги "Заглембе" отправил в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.

При этом, как сообщает Sport.ua, сторонам не удалось разойтись полюбовно.

Польский клуб предлагал белорусскому специалисту расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, но получил отказ. Таким образом, Хацкевич получит компенсацию в виде заработной платы, которую он должен был получать до конца сезона.

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Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и пытались побить тренерский штаб. Ранее агент Хацкевича заявлял, что тренер сам намерен покинуть клуб.

Также добавим, что 50-летний Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе этого года. Во главе команды он провел 6 поединков: 2 ничьи и 4 поражения.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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