СМИ: Заглембе и Хацкевич не разошлись полюбовно - тренер получит компенсацию
Контракт был расторгнут в одностороннем порядке
instagram.com/zaglebiesosnowiec
Как уже сообщалось ранее, польский клуб Первой лиги "Заглембе" отправил в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.
При этом, как сообщает Sport.ua, сторонам не удалось разойтись полюбовно.
Польский клуб предлагал белорусскому специалисту расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, но получил отказ. Таким образом, Хацкевич получит компенсацию в виде заработной платы, которую он должен был получать до конца сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и пытались побить тренерский штаб. Ранее агент Хацкевича заявлял, что тренер сам намерен покинуть клуб.
Также добавим, что 50-летний Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе этого года. Во главе команды он провел 6 поединков: 2 ничьи и 4 поражения.
Популярное сейчас
- Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы
- Интригующее противостояние во Львове, непростой выезд для Ингульца. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- Милота дня. Маленький болельщик Бенфики прорвался на поле в матче со Спортингом и отбил пять Трубину. ФОТО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива