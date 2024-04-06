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Желизко: В Европе люди могут найти компромисс. А у нас сразу тебе ставят ультиматум

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Украинский легионер рассказал о переходе в Лехию

Желизко: В Европе люди могут найти компромисс. А у нас сразу тебе ставят ультиматум

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Полузащитник "Лехии" Иван Желизко рассказал почему решил покинуть Украину ради выступлений за рубежом.

"Я хочу, чтобы, например, украинские клубы, которые воспитали своих воспитанников, они либо помогали своему родному клубу, либо их продавали за хорошую цену. Очень обидно смотреть, когда кто-то выстреливает, кто-то где-то засветится, и ему ставят ультиматум: "Ты никуда не пойдешь, ты нигде не заиграешь и т.д.".

Я думаю, что это везде так, просто, например, в Европе как-то люди могут найти компромисс. А у нас сразу тебе ставят ультиматум. То, что я знаю. У меня были идеи, чтобы продолжить карьеру в Европе, но я понимал, что мне 17 лет, я не стал еще на ноги как футболист. У меня было в планах закончить чемпионат с дублем и, по возможности, тренироваться, играть за первую команду. Но главным критерием того, что я не продлил контракт, стало то, что мне поставили ультиматум. Это все", - рассказал Желизко.

Иван Желизко выступал в "Карпатах", "Карвине", "Валмиере", а сейчас играет в "Лехии" из Гданьска.

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Лехия (Гданьск) Иван Желизко
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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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