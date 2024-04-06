Трубин будет защищать Бенфику в столичном дерби
Украинский вратарь продолжает получать кредит доверия от тренерского штаба
Benfica
В центральном матче 28-го тура португальской Примейры на эштадиу Жозе Алвеладе пройдет городское противостояние. "Спортинг" - это не только принципиальный соперник "орлов", но и конкурент в борьбе за чемпионство. Анатолию Трубину доверили ворота "красных" в важном поединке, от результата которого может зависеть финал битвы за золото.
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Топ-встреча первенства Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени. "Бенфика" отстает от "львов" на 1 зачетный пункт, но у соперника есть еще игра в запасе, поэтому возможное поражение может дорого стоить в конце дистанции.
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