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Трубин будет защищать Бенфику в столичном дерби

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Трубин будет защищать Бенфику в столичном дерби

Benfica

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В центральном матче 28-го тура португальской Примейры на эштадиу Жозе Алвеладе пройдет городское противостояние. "Спортинг" - это не только принципиальный соперник "орлов", но и конкурент в борьбе за чемпионство. Анатолию Трубину доверили ворота "красных" в важном поединке, от результата которого может зависеть финал битвы за золото.

Топ-встреча первенства Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени. "Бенфика" отстает от "львов" на 1 зачетный пункт, но у соперника есть еще игра в запасе, поэтому возможное поражение может дорого стоить в конце дистанции.

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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