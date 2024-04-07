Была ли ошибка Трубина? Спортинг – Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча
"Орлы" проиграли битву за чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28 тура чемпионата Португалии встречались текущие лидеры турнирной таблицы "Спортинг" и "Бенфика". В этом матче команды выясняли, кто станет основным претендентом на титул.
"Львы" открыли счет сразу же на первой минуте. В том числе и Трубин принял участие в этом эпизоде. Он неуверенно пошел на мяч и столкнулся с защитником. "Бенфика" огрызалась и кроме ответного гола могла еще и выйти вперед. Однако именно "Спортинг" в конце встречи забил и оформил победу. Теперь подопечные Аморима на четыре очка превосходят команду Шмидта и имеют еще матч в запасе.
"Спортинг" – "Бенфика" 2:1
Голы: Катаму 1, 90+1 – Ба 45+3
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