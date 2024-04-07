Была ли ошибка Трубина? Спортинг – Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 28 тура чемпионата Португалии встречались текущие лидеры турнирной таблицы "Спортинг" и "Бенфика". В этом матче команды выясняли, кто станет основным претендентом на титул.

"Львы" открыли счет сразу же на первой минуте. В том числе и Трубин принял участие в этом эпизоде. Он неуверенно пошел на мяч и столкнулся с защитником. "Бенфика" огрызалась и кроме ответного гола могла еще и выйти вперед. Однако именно "Спортинг" в конце встречи забил и оформил победу. Теперь подопечные Аморима на четыре очка превосходят команду Шмидта и имеют еще матч в запасе.

"Спортинг" – "Бенфика" 2:1

Голы: Катаму 1, 90+1 – Ба 45+3