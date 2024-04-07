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Была ли ошибка Трубина? Спортинг – Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча

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"Орлы" проиграли битву за чемпионство

Была ли ошибка Трубина? Спортинг – Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 28 тура чемпионата Португалии встречались текущие лидеры турнирной таблицы "Спортинг" и "Бенфика". В этом матче команды выясняли, кто станет основным претендентом на титул.

"Львы" открыли счет сразу же на первой минуте. В том числе и Трубин принял участие в этом эпизоде. Он неуверенно пошел на мяч и столкнулся с защитником. "Бенфика" огрызалась и кроме ответного гола могла еще и выйти вперед. Однако именно "Спортинг" в конце встречи забил и оформил победу. Теперь подопечные Аморима на четыре очка превосходят команду Шмидта и имеют еще матч в запасе.

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"Спортинг" – "Бенфика" 2:1

Голы: Катаму 1, 90+1 – Ба 45+3

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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2024 в 09:30
Трубін після того, як втратив основного у збірній, почувається якось невпевнено. Психологічно це, мабуть, зачепило його.
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Комментарии 2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2024 в 09:30
Трубін після того, як втратив основного у збірній, почувається якось невпевнено. Психологічно це, мабуть, зачепило його.
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0
KpaMapb (Краматорск)
07.04.2024 в 09:24
Там не та ситуація, що можна зручно відбивати. Він дотягувався вже кінчиками пальців до м'яча, переводив його в бік, не на центр, в тому що задню штангу не закрили захисники вини Турбіна - немає.
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