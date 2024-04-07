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Хлань - о разрыве контракта с Зарей: Они меня запугивали, бросали угрозы

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Луганский клуб и выплата зарплаты - дело непростое

Хлань - о разрыве контракта с Зарей: Они меня запугивали, бросали угрозы

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Игрок "Лехии" Максим Хлань рассказал о проблемном уходе из луганской "Зари" в прошлом году.

"Оно началось буквально где-то в прошлом году в марте. Я начал переговоры по контракту. Я не говорил, что я не согласен, я говорил просто: "Есть некоторые задолженности, давайте сначала закроем эти задолженности и будем говорить по контракту". Это официальная зарплата, которую не выплатили мне.

Они просто прямо начали как-то меня запугивать, сразу угрозы бросать. Ну это же простые переговоры, мы с вами говорим о нашем будущем контракте. Я сказал, что я продлю, если выполнят обязанности по прошлым задолженностям.

Но начались сразу угрозы со всех сторон - из клуба, с другого человека. Все же видели это: "Хлань - не Роналду". И после этого я уже понял, что будущее с этим клубом вряд ли у меня получится", - сказал Хлань.

21-летний полузащитник сейчас выступает за "Лехию" из Гданьска. В текущем сезоне Хлань провел за польский клуб 18 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Заря (Луганск) Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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