Хлань - о разрыве контракта с Зарей: Они меня запугивали, бросали угрозы

Игрок "Лехии" Максим Хлань рассказал о проблемном уходе из луганской "Зари" в прошлом году.

"Оно началось буквально где-то в прошлом году в марте. Я начал переговоры по контракту. Я не говорил, что я не согласен, я говорил просто: "Есть некоторые задолженности, давайте сначала закроем эти задолженности и будем говорить по контракту". Это официальная зарплата, которую не выплатили мне.

Они просто прямо начали как-то меня запугивать, сразу угрозы бросать. Ну это же простые переговоры, мы с вами говорим о нашем будущем контракте. Я сказал, что я продлю, если выполнят обязанности по прошлым задолженностям.

Но начались сразу угрозы со всех сторон - из клуба, с другого человека. Все же видели это: "Хлань - не Роналду". И после этого я уже понял, что будущее с этим клубом вряд ли у меня получится", - сказал Хлань.