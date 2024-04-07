Хлань - о разрыве контракта с Зарей: Они меня запугивали, бросали угрозы
Луганский клуб и выплата зарплаты - дело непростое
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Игрок "Лехии" Максим Хлань рассказал о проблемном уходе из луганской "Зари" в прошлом году.
"Оно началось буквально где-то в прошлом году в марте. Я начал переговоры по контракту. Я не говорил, что я не согласен, я говорил просто: "Есть некоторые задолженности, давайте сначала закроем эти задолженности и будем говорить по контракту". Это официальная зарплата, которую не выплатили мне.
Они просто прямо начали как-то меня запугивать, сразу угрозы бросать. Ну это же простые переговоры, мы с вами говорим о нашем будущем контракте. Я сказал, что я продлю, если выполнят обязанности по прошлым задолженностям.
Но начались сразу угрозы со всех сторон - из клуба, с другого человека. Все же видели это: "Хлань - не Роналду". И после этого я уже понял, что будущее с этим клубом вряд ли у меня получится", - сказал Хлань.
21-летний полузащитник сейчас выступает за "Лехию" из Гданьска. В текущем сезоне Хлань провел за польский клуб 18 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО