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Украинцы – восьмые по результативности легионеры в польской Экстраклясе

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Украинцы – восьмые по результативности легионеры в польской Экстраклясе

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Украинские игроки оформили 19 голевых действий в высшем дивизионе Польши. Полузащитник "Ракова" Владислав Кочергин забил 4 мяча и отдал 2 ассиста. Представители "Пущи" Роман Якуба и "Заглембе" Сергей Булеца принимали участие в пяти результативных атаках своих коллективов. Футболист "Пяста" Сергей Крикун отличился трижды.

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Статус самых результативных легионеров Экстраклассы принадлежит испанцам – они вне конкуренции (116). Также часто на счет влияют португальцы (54). Тройку лидеров замыкают норвежцы (32).

Впрочем, украинцы могут пробиться в топ-4. На четвертой строчке своеобразного рейтинга находятся хорваты (23 голевых действия).

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Пяст (Польша) Пуща Непомилице (Польша) ФК Заглембе (Любин) Экстракласса Владислав Кочергин Сергей Булеца Роман Якуба Ракув (Ченстохова) Сергей Крикун
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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