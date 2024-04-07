Украинцы – восьмые по результативности легионеры в польской Экстраклясе

Украинские игроки оформили 19 голевых действий в высшем дивизионе Польши. Полузащитник "Ракова" Владислав Кочергин забил 4 мяча и отдал 2 ассиста. Представители "Пущи" Роман Якуба и "Заглембе" Сергей Булеца принимали участие в пяти результативных атаках своих коллективов. Футболист "Пяста" Сергей Крикун отличился трижды.

Статус самых результативных легионеров Экстраклассы принадлежит испанцам – они вне конкуренции (116). Также часто на счет влияют португальцы (54). Тройку лидеров замыкают норвежцы (32).

Впрочем, украинцы могут пробиться в топ-4. На четвертой строчке своеобразного рейтинга находятся хорваты (23 голевых действия).