Украинцы – восьмые по результативности легионеры в польской Экстраклясе
Влияние наших соотечественников на клубный футбол соседей растет
Фото - LinkedIn
Украинские игроки оформили 19 голевых действий в высшем дивизионе Польши. Полузащитник "Ракова" Владислав Кочергин забил 4 мяча и отдал 2 ассиста. Представители "Пущи" Роман Якуба и "Заглембе" Сергей Булеца принимали участие в пяти результативных атаках своих коллективов. Футболист "Пяста" Сергей Крикун отличился трижды.
Статус самых результативных легионеров Экстраклассы принадлежит испанцам – они вне конкуренции (116). Также часто на счет влияют португальцы (54). Тройку лидеров замыкают норвежцы (32).
Впрочем, украинцы могут пробиться в топ-4. На четвертой строчке своеобразного рейтинга находятся хорваты (23 голевых действия).
Популярное сейчас
- Домашняя победа Черноморца и очередной триумф Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО