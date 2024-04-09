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Лунин лидирует в Ла Лиге по важному показателю - пресс-служба турнира отметила украинца

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Лунин лидирует в Ла Лиге по важному показателю - пресс-служба турнира отметила украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин имеет самый высокий процент сейвов в чемпионате Испании. Наш соотечественник совершил 78 сейвов в этом сезоне.

Пресс-служба Ла Лиги отметила это достижение в своих социальных сетях.

"Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов", – гласит в сообщении Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Лунин отыграл 24 матчей за "Реал" во всех турнирах и пропустил 19 голов. В 11 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Источник:
La Liga
Опубликовал: Алина Ерофеева
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