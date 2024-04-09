Лунин лидирует в Ла Лиге по важному показателю - пресс-служба турнира отметила украинца
Киперу посвятили постер
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин имеет самый высокий процент сейвов в чемпионате Испании. Наш соотечественник совершил 78 сейвов в этом сезоне.
Пресс-служба Ла Лиги отметила это достижение в своих социальных сетях.
"Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов", – гласит в сообщении Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Лунин отыграл 24 матчей за "Реал" во всех турнирах и пропустил 19 голов. В 11 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
????????????????— LALIGA (@LaLiga) April 7, 2024
???? ¡@AndreyLunin13 es el guardameta con ????????????????ℝ ℙ????ℝℂ????ℕ???????????????? ???????? ℙ????ℝ???????????????? de #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/tWjzoIuSV0
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
- Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.04.2024
- Осечки Динамо и Кривбасса, победа Полесья с потерей Будковского. Главные новости за восьмое апреля
- Арсенал вырвался на первое место, Тоттенхэм - в топ-4, Челси девятый. Турнирная таблица АПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО