Лунин лидирует в Ла Лиге по важному показателю - пресс-служба турнира отметила украинца

Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин имеет самый высокий процент сейвов в чемпионате Испании. Наш соотечественник совершил 78 сейвов в этом сезоне.

Пресс-служба Ла Лиги отметила это достижение в своих социальных сетях.

"Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов", – гласит в сообщении Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Лунин отыграл 24 матчей за "Реал" во всех турнирах и пропустил 19 голов. В 11 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.