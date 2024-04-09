WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов
Лунин получил худшую оценку от статистических порталов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
9 апреля одновременно стартовали два матча четвертьфинала Лиги Чемпионов: "Арсенал" сыграл против "Баварии" и "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити".
В составе этих команд выступают двое украинцев: Александр Зинченко ("канониры") и Андрей Лунин ("Реал").
Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Андрей получил 6.0 и 5.5. Александр - 6.8 и 6.5 соответственно.
За все игровое время Лунин совершил три сейва и столько же голов пропустил, отдал 77% точных передач и в целом сделал 37 касаний к мячу.
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Зинченко за 45 минут игрового времени отдал 35/39 (90%) точных передач, имел успех в четырех удачных обводках из семи, мог выиграть одно воздушное единоборство, но не сделал этого, и совершил 52 касания к мячу.
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