  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов
В тренде

WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов

Наши за границей
Обновлено

Лунин получил худшую оценку от статистических порталов

WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

9 апреля одновременно стартовали два матча четвертьфинала Лиги Чемпионов: "Арсенал" сыграл против "Баварии" и "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити".

В составе этих команд выступают двое украинцев: Александр Зинченко ("канониры") и Андрей Лунин ("Реал").

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Андрей получил 6.0 и 5.5. Александр - 6.8 и 6.5 соответственно.

Читайте такжеРеал – Сити, ПСЖ – Барса и репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля

За все игровое время Лунин совершил три сейва и столько же голов пропустил, отдал 77% точных передач и в целом сделал 37 касаний к мячу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Зинченко за 45 минут игрового времени отдал 35/39 (90%) точных передач, имел успех в четырех удачных обводках из семи, мог выиграть одно воздушное единоборство, но не сделал этого, и совершил 52 касания к мячу.

WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов - изображение 1

WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов - изображение 2

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3. Праздник безумия и эстетики на Сантьяго Бернабеу
yellow-arrow
Зинченко в перерыве вышел на замену спасать Арсенал в матче с Баварией
yellow-arrow
Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости