WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов

9 апреля одновременно стартовали два матча четвертьфинала Лиги Чемпионов: "Арсенал" сыграл против "Баварии" и "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити".

В составе этих команд выступают двое украинцев: Александр Зинченко ("канониры") и Андрей Лунин ("Реал").

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Андрей получил 6.0 и 5.5. Александр - 6.8 и 6.5 соответственно.

За все игровое время Лунин совершил три сейва и столько же голов пропустил, отдал 77% точных передач и в целом сделал 37 касаний к мячу.

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Зинченко за 45 минут игрового времени отдал 35/39 (90%) точных передач, имел успех в четырех удачных обводках из семи, мог выиграть одно воздушное единоборство, но не сделал этого, и совершил 52 касания к мячу.